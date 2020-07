Met fiets en smartphone op muzikale tocht dankzij Belpop Bonanza Nele Dooms

09 juli 2020

16u09 0 Dendermonde Met de fiets die plaatsen in Dendermonde ontdekken waar muzikale geschiedenis geschreven is? Dat kan deze zomer in Dendermonde met de Belpop Bonanza Fietstocht. En daar is alleen een fiets en een smartphone voor nodig.

Deze zomer schakelen zo’n 30 Vlaamse steden en gemeenten Jan Delvaux & DJ Bobby Ewing van Belpop Bonanza in als gids langs plekken waar muzikale geschiedenis is geschreven. Dendermonde is één van de steden die op die manier hun muzikaal erfgoed ontsloten willen zien. De inhoud van de tocht gaat van verhalen rond lokale, en soms totaal onbekende, helden, over legendarische cafés en platenwinkels, tot plekken die een onvergetelijke indruk maakten op internationale kleppers.

Voor Dendermonde is een parcours met een tiental stops uitgestippeld. Deelnemers komen onder andere langs Ckomilfoo, Abdij Benedictijnen, Honky Tonk, JH Zenith en The Image & Sound Factory. Ze ontdekken onderweg zelfs welk middeleeuws boek uit Dendermonde één van de grootste dancehits van de jaren negentig opleverde. Bij elke stop hangt een QR-code om te scannen met de smartphone en die toegang geeft tot een mooi verhaal in woord en beeld en een rijkelijk geïllustreerd videofragment.

Jan Delvaux en Jimmy Dewit zijn niet van de minste om de tocht uit te stippelen. Zij maken sinds 2013 theatershows en televisie over de Belgische popmuziek. De twee werkten zich nu voor de gelegenheid in in het erfgoed van Dendermonde. Het plan voor de Belpop Bonanza Fietstocht is te downloaden via de stadswebsite of af te halen bij de Dienst Toerisme in het stadhuis. De tocht is ongeveer 22 kilometer.