Met drie teams aan start 100 km-run voor Kom op tegen Kanker: “Vechten tegen kilometers, zoals velen in onze omgeving tegen kanker” Nele Dooms

31 oktober 2019

11u23 4 Dendermonde Sint-Gillis Runs 4U zal in het voorjaar met liefst drie teams aan de start van de jaarlijkse 100 km-run voor Kom op tegen Kanker verschijnen. De twaalf vrienden hebben allemaal in hun omgeving iemand die strijdt tegen kanker.

Sint-Gillis Runs 4U nam vorig jaar al voor een eerste keer deel aan het loopevenement tegen kanker. Toen verscheen er één ploeg aan de start. Op de volgende editie van 22 maart 2020 wil het echter straffer doen. Dan moeten er drie teams klaar staan. “Twaalf vrienden, maar één doel: ons steentje bijdragen in de strijd tegen kanker”, zegt Catherine Zenner.

De deelnemers kennen allemaal in hun omgeving moedige mensen die gevochten hebben of vandaag nog vechten tegen kanker. “We willen hen steunen door zelf de strijd aan te gaan tegen de kilometers”, zegt Catherine. “Wat begon als een ontspannen sportactiviteit, mondt nu uit in een sportieve uitdaging van formaat. Ieder van ons verlegt er zijn grenzen voor. We steunen elkaar, zodat we niet opgeven.”

Bij de 100 km-run voor Kom op tegen Kanker neemt per ploeg iemand 40, 30, 20 en 10 kilometer voor zijn of haar rekening. Dat is samen goed voor 100 kilometer per ploegje. Geert, Catherine en Nele nemen elk 40 kilometer op zich. Na 10 kilometer komen Elke, An en Joris erbij. Zij trainen om elk 30 kilometer te lopen. Daisy, Greet en Pieterjan zullen elk 20 kilometer afmalen en Laura en Karla sluiten aan voor de laatste 10 kilometer.

Om te mogen starten aan de 100 km voor Kom op tegen Kanker, moet elk deelnemend team wel 2.500 euro inzamelen. Dat geld gaat naar klinisch onderzoek voor de behandeling van kankerpatiënten. “Om met drie teams te starten, moeten we dus 7.500 euro bij elkaar krijgen”, zegt Catherine. “We hopen dus dat heel veel mensen ons willen steunen en een gift doen.”

Daarvoor is meer informatie te vinden op www.100kmrun.be/team/sint-gillis-runs4u.