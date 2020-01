Met atletiekclub AC Denderland op winterloop en wandeltocht Nele Dooms

08 januari 2020

Atletiekclub AC Denderland organiseert op zondag 12 januari een “Denderlandse winterloop en wandeltocht”. Deelnemers aan deze recreatieve loop of wandeling leggen ongeveer 5,5 kilometer af. Voor joggers is er ook een afstand van 11 kilometer voorzien. Iedereen mag vrij starten tussen 14 en 15 uur. Als parcours is een loopomloop van Sport Vlaanderen voorzien, die meer dan 80 procent onverhard is. Voor alle deelnemers zijn er gratis pannenkoeken. Deelnemen aan de winterloop en wandeltocht kost 5 euro. Geïnteresseerden kunnen terecht op de sportcentrum van Sint-Gillis, aan de Van Langenhovestraat. Info: acdl@val.be of www.acdenderland.be.