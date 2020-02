Meisjes H.Hartschool winnen wedstrijd Red Flames en krijgen initiatie voetbal Nele Dooms

07 februari 2020

Alle meisjes van het derde tot het zesde leerjaar van de H.Hartschool in Sint-Gillis-Dendermonde gingen aan het voetballen. Ze genoten van een voetbalinitiatie die ze wonnen bij een wedstrijd van de Belgian Red Flames. “Onze nationale damesvoetballers Shari Van Belle en Elena Dhont willen meer meisjes laten voetballen”, legt directeur Kim De Wolf uit. “Daarvoor organiseerden ze een wedstrijd. Onze school was meteen enthousiast omdat we erg achter het doorbreken van rollenpatronen staan en kinderen de mogelijkheid willen geven om al hun talenten te ontdekken. Tot onze grote vreugde kwamen we dan nog eens als winnaars van de wedstrijd uit de bus.” Een ervaren instructeur gaf de meisjes voetballes, terwijl de jongens een andere leuke activiteit met de klasleerkracht meemaakten. De voetbalinitiatie viel alvast erg in de smaak bij de kinderen. “Een unieke ervaring”, klinkt het.