Meisjes Chiro Kreale in de bres voor slachtoffers bosbranden Australië Nele Dooms

16 januari 2020

Ook de meisjes van Chiro Kreale van Sint-Gillis-Dendermonde blijven niet onbewogen bij de verwoestende bosbranden die Australië treffen. Het mag er ondertussen dan wel gaan regenen zijn, de gevolgen van de wekenlang woedende branden zijn nog altijd groot. Met de verkoop van embleempjes willen de chiromeisjes geld inzamelen voor de slachtoffers. “Net als vele anderen hebben ook wij het nieuws van de bosbranden gevolgd”, zegt Dimke Baessens. “Het leed dat ze veroorzaken raakt ons. Toen Chiro Nationaal met een actie op de proppen kwam om badges te verkopen ten voordele van de slachtoffers in Australië, was er dan ook niet veel tijd nodig om te beslissen mee op de kar te springen. Wij verkopen van ganser harte deze badges die op chiro-uniformen of andere kledij bevestigd kunnen worden.” De opbrengst van de speciaal ontworpen embleempjes gaat naar twee doelen: het Rode Kruis in Australië en het WWF of World Wide Fund. “Zo gaan de centen zowel naar de inwoners als naar de koala’s, kangoeroes en andere dieren die getroffen zijn”, klinkt het. “De reacties op de verkoopactie zijn alvast heel positief en bestellingen lopen binnen. Daar zijn we erg blij mee en we hopen er nog veel meer te verkopen.” Wie interesse heeft om een embleem te kopen, kan dat aan 3 euro tot 27 januari. Meer informatie is te vinden op de Facebook-pagina van Chiro Kreale.