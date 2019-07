Meirdam plant nieuwe reeks aerial outdoor yoga Nele Dooms

08 juli 2019

Sportcentrum Meirdam plant een nieuwe reeks workshops “Aerial Outdoor Yoga”. Een eerste sessie vond in primeur in juni plaats en was een groot succes. Voor de organisatie werkt Meirdam Sport samen met Venga for Outdoor & More en lesgeefster Leen Bewaert. Aerial yoga is yoga in een kleurrijke hangmat van parachutestof. De hangmat hangt als een soort schommel en heeft daarnaast ook drie hand- en voetsteunen op verschillende hoogtes om in alle richtingen in de ruimte te werken. Uniek voor de workshops is dat de hangmatten bevestigd worden aan een speciaal op maat gemaakte constructie in een groene buitenomgeving. Een eerste sessie vond plaats in het groene natuurgebied rond Meirdam. De tweede reeks in augustus zal plaatsvinden in een stukje natuurgebied aan de Zijdijk in Grembergen. Eén sessie duurt 75 tot 90 minuten. Na elke workshop aerial yoga wordt biologische hapjes en drankjes aangeboden door Meirdam Sport. Wie deze unieke yoga-ervaring in het groen niet wil missen, kan zich inschrijven via www.meirdam.be.