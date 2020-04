Meester Pascal schrijft open brief aan onderwijsminister Ben Weyts: “Stuur ons niet als soldaten aan het front zomaar opnieuw de loopgraven in” Nele Dooms

01 april 2020

10u57 52 Dendermonde “Kan u ons van het gevoel afhelpen dat we soldaten aan het front zijn?” Dat schrijft meester Pascal Putteman, leerkracht aan het Oscar Romerocollege in Dendermonde, in een open brief aan onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Aanleiding zijn de berichten dat na de coronamaatregelen de scholen als eerste weer zouden open gaan. “Begrijpt u dat we ons dan als een levend schild gaan voelen?”

Eerst de scholen weer open, dan thuiswerk afbouwen en pas daarna opnieuw op café en restaurant. Zo werd eerder deze week geschetst hoe een terugkeer naar het normale leven na deze coronacrisis er zou kunnen uitzien. Het scenario maakt leerkrachten ongerust. In die mate zelfs dat Pascal Putteman in de pen kroop en een open brief schrijft naar onderwijsminister Ben Weyts om de bezorgdheden op een rij te zetten.

“Eén grote, belangrijke vraag is er”, schrijft Putteman. “Wilt u de scholen echt pas open doen als er absolute zekerheid is dat de ziekte zich niet opnieuw zal verspreiden via de schoolbevolking? Berichten die we eerder opvingen dat de scholen hadden moeten open blijven om ‘het virus gecontroleerd te laten verspreiden’, geven mezelf en vele collega’s geen gerust gevoel. Begrijpt u, meneer de minister, dat we ons op die manier eigenlijk meer een leven schild voelen als de scholen weer open gaan? Dat we ongerust opkijken als een kind zal zitten niezen in de klas? We willen niet als soldaten aan het front zomaar weer de loopgraven ingestuurd worden.”

We horen verhalen van dertigers, veertigers die vechten voor hun leven door dit virus. U begrijpt toch, meneer de minister, dat ik me daar als dertiger en papa van twee kinderen, serieus zorgen om maak. Zeker als we te vroeg en onbeschermd weer in de klas moeten gaan staan. Pascal Putteman

De jongste berichtgevingen over het verspreiden van het coronavirus en welke slachtoffers er vallen, zorgen voor nog extra ongerustheid. “We hebben al wat moeten slikken”, zegt Putteman. “Blijf in uw kot, klonk het plots, maar scholen moesten wel open blijven voor opvang uit angst dat kinderen anders bij grootouders zouden worden ondergebracht. Ons werd ondertussen verteld dat we van het coronavirus hooguit een beetje ziek konden worden. Ondertussen horen we andere verhalen en zien we andere beelden. Verhalen van jonge mensen die vechten voor hun leven. Dertigers, veertigers die toch sterven aan het virus, zelfs een kind. U begrijpt toch, meneer de minister, dat ik me daar als dertiger, papa van twee kinderen en een vrouw in de zorg, serieus zorgen om maak. Zeker als we te vroeg en onbeschermd weer in de klas moeten gaan staan.”

Respect

Al is er één ding duidelijk: Putteman hoopt, samen met tal van andere leerkrachten, dat de scholen wel snel weer openen op voorwaarde dat het veilig is. “Ik ben een gedreven leerkracht die geniet van het onderwijzen”, schrijft hij. “Het is jammer dat sommigen nu denken dat we luieriken zijn, die blij zijn met extra vakantie, want dat is het niet. We zoeken volop onze weg in de wereld van thuisonderwijzen. Van ouders krijgen we signalen dat de opdrachten allemaal wat veel worden. Dat zoon of dochter na een halfuur werken voor school al geen zin meer heeft. Dat ze niet weten hoe ze moeten helpen. Welkom in de wondere wereld van onderwijzen, denk ik dan, met in elke klas kinderen met eigen zorgen en noden. Misschien is dit nog het goede aan de zaak: dat mensen thuis ondervinden wat er allemaal in de klas gedaan wordt, dat het respect voor leerkrachten wat opgekrikt kan worden.”

Minister Weyts antwoordt op de open brief. “Het is een bekommernis van velen wat u schrijft”, reageert die. “Als we de scholen heropenen, dan zal dat zeker enkel en alleen zijn als de wetenschappers er net van overtuigd zijn dat de ziekte zich niet opnieuw zal verspreiden via de schoolbevolking.”