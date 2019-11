Meerderheid wil gemeenteraden verhuizen van woensdag naar dinsdag, oppositiepartijen nu al boos: “Verwaand, arrogant en respectloos” Nele Dooms

21 november 2019

13u10 0 Dendermonde Het rommelt in Dendermonde rond de tijdstippen van de toekomstige gemeenteraden. Meerderheidspartijen N-VA en CD&V willen de maandelijkse zittingen vanaf 2020 verhuizen van woensdag- naar dinsdagavond. Oppositiepartijen Vlaams Belang, Open Vld, Groen en sp.a werden om advies gevraagd en zijn tegen het voorstel. Maar dat zou uiteindelijk toch doorgedrukt worden. “Wat een verwaandheid en gebrek aan respect”, haalt VB-raadslid Barbara Pas uit.

In de wandelgangen heet het dat het voorstel om de gemeenteraden te verhuizen van woensdag naar dinsdag, met een kettingreactie voor tijdstippen van andere vergaderingen, raadscommissies en tijdstippen voor indienen van toegevoegde agendapunten, slechts ingegeven is door één persoon: schepen Marius Meremans (N-VA), die ook Vlaams volksvertegenwoordig is. Die moet op woensdagen ook aanwezig zijn op zittingen en stemmingen van het Vlaams Parlement, met risico dat hij dan al eens te laat dreigt te komen op de Dendermondse gemeenteraad.

Alleen schiet het voorstel om de gemeenteraadszittingen naar dinsdagavond te verplaatsen bij de vier oppositiepartijen in het verkeerde keelgat. Te meer omdat ze alle vier, nadat ze daar om gevraagd werden, negatief advies gaven op het voorstel maar dat uiteindelijk toch zou doorgevoerd worden. “Waarom dan een advies vragen?”, zegt VB-raadslid Barbara Pas. “Alle oppositiefracties gaven uitgebreid argumenten waarom een verhuis van datum geen goed idee is. Maar blijkbaar waant het schepencollege zich poppentheater Kalleke Step, waarbij de raadsleden als poppen aan koordjes hangen en maar moeten bewegen zoals zij dat willen. Dit is arrogant, verwaand en respectloos, niet alleen naar de raadsleden toe, maar ook naar stadspersoneel en familie die zich plots allemaal maar moeten schikken naar de vraag van één persoon.”

Volgens de oppositiepartijen stellen zich praktische problemen. “Raadsleden hebben bij het begin van de legislatuur schikkingen getroffen met werkgevers, babysitten en dergelijke om elke derde woensdag van de maand de gemeenteraad te kunnen volgen”, klinkt het. “Nu de legislatuur al een jaar bezig is, zou dat ineens moeten veranderen. Dat is niet evident. Bovendien verliest de oppositie zo twee extra weekenddagen om bijgevoegde punten te kunnen indienen als de gemeenteraad op dinsdag valt. En wat als een andere schepen van job verandert, gaan we dan weer alles omgooien?”

Een goedkeuring voor de wijziging van tijdstip is er nog niet. Tijdens de voorbije gemeenteraad woensdagavond stond er aanvankelijk wel een kennisname op de agenda rond de nieuwe planning van zittingen voor 2020, maar een discussie daarover wilde voorzitter Dirk Abbeloos nog starten. “Omdat de effectieve goedkeuring pas volgende maand op de agenda zal staan”, argumenteerde hij. Omdat de oppositie toch al hun mening wilde geven over het dossier, werd het agendapunt vervolgens dan maar van de agenda gehaald. Waarom een debat liever vermeden werd, bleek uiteindelijk ook ingegeven door het feit dat raadsleden uit de eigen meerderheidsfracties CD&V als N-VA niet echt geraadpleegd waren over het plan. Sommigen wisten zelfs van niets en anderen gaven aan zelf ook een verhuis niet te zien zitten. Het is nu afwachten tot volgende maand wat er precies met de regeling zal gebeuren.