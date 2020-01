Meerdere voertuigen betrokken nadat tractor achteraan op vrachtwagen botst Koen Baten

14 januari 2020

16u45 18 Dendermonde Op de Mechelsesteenweg in Dendermonde is dinsdag een tractor ingereden op een vrachtwagen in de file ter hoogte van kledingwinkel ZEB. De aangereden vrachtwagen botste daarop op een andere vrachtwagen, waardoor er heel wat verkeershinder is.

Het ongeval gebeurde dinsdag rond 16 uur in de richting van Dendermonde. Een bestuurder van een tractor met aanhangwagen gevuld met grond reed er om een nog onbekende reden in op de vrachtwagen die voor hem in de file stond aan te schuiven. Door de klap botste ook hij op zijn voorligger.

Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar er was wel aanzienlijk wat materiële schade. Vermoedelijk kunnen beide vrachtwagens hun weg niet meer voortzetten. Ook de verkeershinder door het ongeval is enorm. Het verkeer moet er over een rijstrook.