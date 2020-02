Meerdere inbraken in wijk in Grembergen Koen Baten

13 februari 2020

12u46 0 Dendermonde Dieven hebben afgelopen nacht hard toegeslagen in een wijk in Grembergen. Op korte tijd werden er drie verschillende inbraken vastgesteld. De daders gingen er onder meer met juwelen gaan lopen en zorgden voor een ravage in de woningen.

De inbraken vonden plaats in de Tuinlaan, De Keefstraat en de Fernand Khnopffstraat in Grembergen. De daders zouden onder meer gebruik gemaakt hebben van een koevoet om zo via de keuken naar binnen te komen. De feiten zouden gebeurd zijn tussen 21.00 uur ‘s avonds en 6.00 uur ‘s morgens. Er werd vooral gezocht naar juwelen en dingen van waarde. De daders zijn op dit moment nog steeds spoorloos. De politie is op de hoogte van de inbraken. Vorige week zouden er ook al enkele inbraken geweest zijn daar in de wijk.