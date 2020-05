Meer tijd voor project schoolsport van GO!Talent: toekennen subsidie met jaar verlengd Nele Dooms

20 mei 2020

17u41 0 Dendermonde GO!Talent van het gemeenschapsonderwijs van Dendermonde krijgt meer tijd om haar project rond schoolsport te realiseren. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) beslist. Die verlengt de deadline voor realisaties met één jaar.

“Ook sportend Vlaanderen heeft hard te lijden onder de coronacrisis”, zegt minister Weyts. “Vele infrastructuurprojecten hebben hierdoor al vertraging opgelopen. Maar belangrijk is dat zij hun subsidie zeker kunnen behouden. Ze krijgen één jaar uitstel om het geplande project te realiseren.”

In Dendermonde is dat goed nieuws voor GO!Talent, dat een subsidiedossier indiende voor een grondige renovatie van haar sportzaal van tweehonderd vierkante meter groot aan de LeopoldII-laan. Het project voorziet een degelijke sportvloer en nieuw plafond, maar ook betere kleedkamers, nieuw sanitair, douches, elektriciteit en verlichting. “Door de beslissing van de minister komt de verdere realisatie van dit lopende project niet in het gedrang”, weet gemeenteraadslid Walter Deygers, N-VA-fractieleider in Dendermonde. “We zijn blij dat de Vlaamse Regering ook blijft denken aan de lokale problematieken ten gevolge van deze coronacrisis.”