Meer ruimte voor voetgangers: stad voert drie nieuwe woonerven in Nele Dooms

09 juli 2020

17u41 0 Dendermonde Dendermonde krijgt drie nieuwe woonerven. Die moeten meer ruimte aan voetgangers geven en het parkeren beter organiseren.

Zowel Sint-Gillis-Dendermonde, Dendermonde-centrum als Appels krijgen een woonerf. Het gaat om de Cleophas Heyvaertstraat, het smalle straatje tussen Sint-Gillislaan en Otterstraat, de Kalendijk, die recent heraangelegd werd, en de Zandstraat. “Voor deze laatste locatie stelden we vast dat chauffeurs maar bleven foutparkeren op het plein”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans. “Dat is echter niet toegelaten. Door een woonerf in te voeren, wordt dit nog beter geofficialiseerd. Voetgangers krijgen de volledige ruimte van het plein ter beschikking en parkeren zal alleen kunnen op aangeduide plaatsen.”

Ook in de Cleophas Heyvaertstraat vormde parkeren al langer een probleem omdat de rijweg er zo smal is. “Door hier een woonerf van te maken, kunnen voetgangers zonder problemen de volledige breedte van de weg benutten in plaats van alleen op het voetpad te blijven”, zegt Meremans. “Parkeren zal er deels op het voetpad kunnen in de toekomst.”

In een woonerf is de maximumsnelheid beperkt tot twintig kilometer per uur. Overigens wordt in de Zandstraat, waar recent fietssuggestiestroken aangebracht zijn, het parkeerverbod weer ingevoerd. “Door de suggestiestroken verdween de middellijn en zou parkeren weer toegelaten zijn”, zegt Meremans. “Maar dat is niet de bedoeling. We stellen dus formeel een verbod in en parkeren kan alleen in daartoe aangeduide vakken.”.