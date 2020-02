Meer dan vijftig padden veilig de straat over gezet dankzij natuurliefhebbers De Dammen Nele Dooms

16 februari 2020

15u42 1 Dendermonde Een vijftiental natuurliefhebbers, bewoners en vrijwilligers staken zaterdagavond de handen uit de mouwen in de omgeving van de Bijlokestraat en de Dammenlaan in Dendermonde om padden veilig de straat over te helpen. Meer dan vijftig diertjes werden zo gered.

Het is ondertussen jaarlijkse traditie dat vrijwilligers van Natuurpunt en bewoners van de Bijlokestraat, de Dammenlaan, Pieter Goruslaan en Hof ter Bremptstraat helpen bij de paddentrek. Die start doorgaans als het weer na de winter weer wat warmer wordt en padden en andere amfibieën opnieuw een poel opzoeken om zich voort te planten. Het warmere weer dezer dagen, is voor de natuurliefhebbers het signaal om opnieuw in gang te schieten. “Vorig jaar zijn er een mooi aantal diertjes gered: 880 padden, 88 kikkers en 22 salamanders”, klinkt het. “Uit de riolen werden ook nog eens 8 salamanders en 13 padden en kikkers gered. We hopen dit jaar opnieuw op zo’n succesvolle paddenoverzet.”

Heelhuids water bereiken

De nieuwe actie startte alvast met een succes. Er werden zaterdagavond al 52 padden overgezet, met de hulp van vijftien vrijwilligers. “Gevaar is dat de diertjes bij het oversteken van de straat platgereden worden door voorbijrijdende auto’s”, zegt schepen van Natuur Nele Cleemput (CD&V). “Daarom gaan vrijwilligers van Natuurpunt en buurtbewoners op pad om padden manueel de straat over te zetten, zodat ze heelhuids het water kunnen bereiken. De vrijwilligers zijn herkenbaar aan hun fluohesje en emmers waarin de padden verzamelen.”

De vrijwilligers zijn vanaf nu bijna dagelijks actief van net voor de avondschemering tot rond 22.30 uur, en dat tot eind maart. Het traject wordt aangeduid met nadarhekken waarop een bord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ is aangebracht en een paddenpictogram.