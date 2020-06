Meer dan miljoen euro voor vernieuwen voetpaden en pleinen Nele Dooms

14 juni 2020

10u37 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur trekt meer dan 1,1 miljoen euro uit voor de vernieuwing van voetpaden, pleinen en wegen. De gemeenteraad gaf fiat om een aannemer aan te stellen die werken op afroep uit te voeren. Dat gaat sneller.

“Op verschillende plaatsen in Dendermonde verkeren voetpaden, pleinen en wegen in slechte staat”, zegt schepen van openbare werken Leen Dierick (CD&V). “We willen die stap voor stap heraanleggen of vernieuwen. Om dat vlot te laten gebeuren, is het handig dat we hiervoor één aannemer aanstellen die vervolgens voor ons meteen aan de slag kan gaan op plaatsen waar we dat willen.”

Om te bepalen waar vernieuwingswerken eerst uitgevoerd moeten worden, is een prioriteitenlijst opgesteld. “Schoolomgevingen, plaatsen waar veel voetgangers komen, kruispunten en zebrapaden bijvoorbeeld krijgen voorrang”, zegt Dierick. “Werken aan een voetpad gebeuren niet op plaatsen waar binnen de zes jaar rioleringswerken op de planning staan. Bij een volledige heraanpak bekijken we ook of we alle voetpaden moeten heraanleggen en of we niet kunnen ontharden en meer vergroenen.”

In 2018 keurde het schepencollege nog al eens zo’n vernieuwingswerken op afroep goed. Naar aanleiding daarvan werden onder andere de Diepestraat, Beekakkerstraat en Wastijnestraat in Sint-gillis, het Hagewijkpark in Grembergen, het pleintje aan het AC in de Franz Courtensstraat in het centrum en een deel van het kerkplein in Oudegem en deel van de Hofstraat daar aangepakt.