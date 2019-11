Meer dan driehonderd badmintonspelers verzamelen in sporthal voor provinciaal kampioenschap Nele Dooms

01 november 2019

Meer dan driehonderd badmintonspelers verzamelen dit weekend in de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde. Daar vindt zowel zaterdag 2 als zondag 3 november het Provinciaal Kampioenschap Badminton plaats. De Dendermondse badmintonclub Drive werkt voor de organisatie samen met de Provinciale Badmintonfederatie Oost-Vlaanderen. In totaal zullen ruim 450 wedstrijden gespeeld worden, in de reeksen van D tot A. Iedereen is welkom in de sporthal van Sint-Gillis, aan de Van Langenhovestraat, om de spelers aan het werk te zien. De toegang daarvoor is gratis. De wedstrijden starten zowel zaterdag als zondag vanaf 9 uur.