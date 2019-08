Meer dan de helft vluchtelingen verhuist weer uit stad Nele Dooms

08 augustus 2019

16u02 2

Meer dan de helft van de vluchtelingen die in Dendermonde worden opgevangen, verhuizen toch weer uit de stad. Bijna zestig procent van de vluchtelingen die de voorbije vijf jaar naar Dendermonde kwam, is alweer verhuisd. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid over ‘erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden’. Tijdens de migratiecrisis werden er in Dendermonde en de deelgemeenten 139 vluchtelingen opgevangen. Daarvan zochten 81 mensen intussen andere oorden op. “Deze vluchtelingen zijn verhuisd naar andere steden en gemeenten”, legt schepen van Integratie Tomas Roggeman (N-VA) uit. “Antwerpen en Gent blijken de populairste bestemmingen. 42 procent van de vluchtelingen die in Dendermonde opgevangen werden, kiest er voor om hier te blijven.”