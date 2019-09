Meer dan 450 kinderen halen beste beentje boven op Scholenveldloop Nele Dooms

25 september 2019

De Moev Scholenveldloop in Dendermonde woensdagnamiddag is opnieuw een groot succes geworden. Liefst 454 kinderen uit de lagere scholen en eerste graad secundair onderwijs van de Ros Beiaardstad daagden op op de sportcampus in Sint-Gillis-Dendermonde om hun beste beentje boven te halen. Het werd een gezellige drukte op de buitenterrein aan de Van Langenhovestraat, met veel sportiviteit. Het mocht dan al om een recreatieve loop gaan, het enthousiasme en de motivatie van de deelnemers loog er niet om. Ook schepen van Sport Nele Cleemput is tevreden. “De scholenveldloop is een klassieker in Dendermonde en trekt elk jaar honderden deelnemers”, zegt ze. “Voor het eerst waren de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs er ook bij. Het werd een sportieve namiddag met een vriendschappelijke strijd tussen de scholen, veel plezier en fair play.”