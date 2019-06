Meer dan 300 oldtimers zorgen voor bekijks op Grote Markt Nele Dooms

10 juni 2019

18u46 0

De jaarlijkse oldtimerrit Hofman Sixties kende zijn hoogtepunt op Pinkstermaandag op de Grote Markt in Dendermonde. Meer dan 300 wagens van meer dan dertig jaar oud reden er over het podium als finish van hun rit door de streek. En daar zaten echte pareltjes tussen. Het zorgde ervoor dat de massa toeschouwers die voor het gebeuren waren opgedaagd heel wat te bekijken hadden. “De meeste wagens die we tegenwoordig mogen begroeten dateren uit de jaren vijftig en zestig”, zegt organisator Kurt Hofman. “Van voor de oorlog komen we nog weinig voertuigen tegen, omdat die het in het huidige verkeer te moeilijk hebben op de weg. Maar wat we ook vaststellen is dat oldtimers ook jongeren weten te bekoren. De jongste deelnemers aan de rit zijn negentien jaar oud. Die generatie rijdt vooral met auto’s uit de jaren zeventig en tachtig. Het is alleszins een garantie op de toekomst dat de oldtimerrit kan blijven bestaan. Ook mijn eigen dochter Zoë, achttien jaar, staat te popelen om met haar VW-busje uit 1970 binnenkort mee te kunnen doen aan oldtimerevenementen.” Tijdens de aankomst van de oldtimers op de Grote Markt, zorgden de Hitcrackers voor ambiance met hits uit de jaren zestig.