Meer dan 100 tests gedaan: verscheidene coronabesmettingen in woonzorgcentrum Kasteelhof Koen Baten

09 april 2020

16u08 14 Dendermonde Het woonzorgcentrum Kasteelhof op de Steenweg naar Aalst in Appels heeft al zijn personeel en zijn bewoners getest. De resultaten die binnengekomen zijn toonden verscheidene positieven aan in het centrum. “Personeel dat ziek is, laten we thuis. Verder hebben we alle maatregelen genomen", zegt directeur Marc Lippens.

In Het Kasteelhof werden meer dan 100 tests gedaan en er waren verschillende positieve resultaten bij. Hoeveel mensen positief getest werden deelde het woongzorgcentrum niet mee.

Personeel dat ziek is zit op dit moment thuis en verder wordt alles nauwlettend opgevolgd. “We hebben op dit moment nog voldoende manschappen aanwezig om de werking in het rusthuis niet in het gedrang te laten komen", aldus Lippens.