Meer dan 1.500 bezwaarschriften tegen komst van twee nieuwe windturbines: “Dit toont duidelijk dat er geen draagvlak is voor deze mastodonten in ons dorp” Nele Dooms

07 februari 2020

12u16 0 Dendermonde Meer dan 1.500 bezwaarschriften tegen de komst van twee windmolens langs de N41 in Grembergen. Die werden vrijdagochtend overhandigd in het Administiatief Centrum van Dendermonde. Actiecomité Weet Wat Waait, dat het protest coördineert, is zelf overdonderd door het hoge aantal. “Dit maakt één ding erg duidelijk: voor deze mastodonten van windmolens, zo dicht bij bebouwing, is absoluut geen draagvlak in ons dorp”, klinkt het.

Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group, wil in Grembergen twee nieuwe grote windturbines bouwen. Die zouden moeten komen langs de N41, tussen de Vlassenbroekbrug en de grens met Hamme. Eén turbine zou langs de oostelijke kant moeten komen, de andere aan de westelijke kant, tussen Voortweg en Bankveldstraat. Maar dat zien buurtbewoners niet zitten. Van meet af aan rees protest tegen de plannen.

De voorbije weken liep er een openbaar onderzoek, nadat Eoly een vergunningsaanvraag bij de provincie had ingediend. Het actiecomité Weet Wat Waait zette alles op alles om zoveel mogelijk bezwaarschriften te verzamelen. Dat zijn er uiteindelijk ruim 1.550 geworden. Naast de bezwaarschriften van inwoners dienen ook sport-, jeugd- en natuurverenigingen een bezwaarschrift in. Ook gebruikers van de fietssnelweg voor woon- en werkverkeer, laten van zich horen. Weet Wat Waait diende zelf een bezwaarschrift in via een advocaat.

“Niets tegen groene energie”

“Ongelooflijk, bezwaren bleven maar toestromen”, zegt Kristel De Schutter van de actiegroep. “Dit maakt duidelijk dat veel mensen die mastodonten in een groene omgeving die Grembergen toch is, en op minder dan 250 meter van woningen echt niet zien zitten. We hebben op zich niet tegen groene energie, maar wel op de juiste plaats. Deze windturbines zijn 180 meter hoog en hebben een rotordiameter van 132 meter, wat gelijk is aan twee voetbalvelden. Ze zijn nog eens 40 meter hoger dan de turbines in het Hoogveld en in de Hekkenhoek. Dat stemt tot heel wat ongerustheid. Velen spreken overigens hun steun uit voor groene alternatieven die geen hinder veroorzaken voor mens en dier.”

Schepen Leen Dierick (CD&V) nam in de stadswinkel de bezwaren in ontvangst. De actievoerders hopen dat het Dendermondse schepencollege oren heeft naar de bezorgdheden. Dendermonde moet in dit dossier advies geven aan de provincie. “We hopen dat gekozen wordt voor een leefbaar Grembergen”, zegt De Schutter. “Het was een titanenwerk om al deze bezwaren te verzamelen. We hopen dan ook dat ze goed nagekeken en gelezen worden en dat er rekening wordt gehouden met ieders mening. Wij gaan ervan uit dat een schepencollege dat zichzelf serieus neemt een dergelijk signaal van de burger niet negeert.”

Er loopt overigens nog een tweede openbaar onderzoek, omdat met de bekendmaking van het eerste iets misliep. Wie nog bezwaarschriften wil indienen, kan dat dus nog steeds.