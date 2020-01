Meer bewegen als goed voornemen voor 2020? AC Denderland lanceert lopen voor beginners Nele Dooms

04 januari 2020

14u41 0

Voor wie het jaar met wat sportieve goede voornemens wil starten, organiseert de Dendermondse sportdienst samen met Atletiekclub AC Denderland een cursus “Lopen voor beginners”. Bedoeling is om deelnemers klaar te stomen voor de jaarlijkse stratenloop Dwars door Dendermonde in het voorjaar. Wie meedoet aan deze “Start to Run” leert gedurende tien weken om vijf kilometer aan één stuk door te lopen. Tegen de stratenloop op zondag 22 maart moet dat lukken. Er wordt drie keer in de week gelopen, op dinsdag en donderdag om 19.30 uur en op zondag om 9.45 uur. De trainingen vinden plaats op de atletiekpiste van AC Denderland, op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde aan de Van Langenhovestraat. Deelnemen kost 35 euro. Een eerste training vindt plaats op dinsdag 14 januari. Info en inschrijvingen: 052/21.06.12 of via sportdienst@dendermonde.be.