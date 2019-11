Medewerkers Ontex schenken speelgoed aan kinderfonds De Tondeldoos: “Voor elk kind een cadeautje” Nele Dooms

13 november 2019

15u30 2

Medewerkers van luierproducent Ontex uit Aalst zakten woensdag af naar het magazijn van kinderfonds De Tondeldoos. Ze overhandigden er allerlei speelgoed voor de vereniging die in Dendermonde kinderen van kansarme gezinnen helpt en steunt. “Van juli tot november verzamelden medewerkers van Ontex speelgoed. We zetten elk jaar een actie op poten voor het goede doel. Deze keer beslisten we iets te doen voor kinderen in de streek die het moeilijk hebben”, zegt Gaëlle Vilatte van Ontex. “Tien dozen speelgoed werden opgehaald. De Tondeldoos zal dat nu verder verdelen aan kansarme kinderen.” De Tondeldoos is heel tevreden met het initiatief. “Deze inzameling komt net op tijd voor ons ‘de Tondeldoos goes VIP’-feest”, zegt Koen Van Hedent, voorzitter van De Tondeldoos. “Dat vindt plaats op 17 november. Het belooft een leuke namiddag te worden met een winterbarbecue, een ‘faute’ party en randanimatie voor de kinderen. Op het einde van dit feest mogen alle kinderen speelgoed kiezen. Dankzij Ontex zal er echt voor elk kind een cadeautje zijn.”