Medewerker test positief: bezoek rusthuis Sint-Vincentius opgeschort Nele Dooms

12 oktober 2020

17u04 0 Baasrode Er is voorlopig geen bezoek toegelaten in het OCMW-rusthuis Sint-Vincentius in Baasrode. Een medewerker testte er positief.

In het Sint-Vincentiusrusthuis, aan de Rosstraat, gold tot dit weekend code groen, waarbij bezoek bij bewoners, mits respecteren van de nodige maatregelen, toegelaten was. Omdat een personeelslid bij een test besmet bleek te zijn met het coronavirus, nemen stadsbestuur en OCMW meteen extra maatregelen. Van fase groen is meteen overgeschakeld naar fase rood. Dat betekent dat er geen bezoek meer toegelaten is in het Baasroodse rusthuis. Alle bewoners zullen nu getest worden op een mogelijke besmetting met het coronavirus. De resultaten van die tests worden over een paar dagen verwacht. Eens die binnen zal opnieuw bekeken worden welke bezoekregeling mogelijk is.