Medailles voor mini’s van Moving: “Supertrots op deze kleinste rope skippers” Nele Dooms

17 februari 2020

14u09 0 Dendermonde Het zijn topdagen geworden voor de rope skipping-club Moving van Baasrode.

Niet alleen organiseerde de sportclub in de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde de Recreacup en het provinciaal kampioenschap Minimasters met meer dan vierhonderd deelnemers in totaal, de jongste springertjes van de club slaagden er ook nog eens in om heel wat medailles binnen te rijven. Bij de Recreacup pakten de Moving-mini’s heel wat gouden, zilveren en bronzen medailles.

Daarnaast wonnen Arend, Tinne, Marie, Yoran, Jasper en Tiana één of meer proeven. Bij de X-treme, de moeilijkste categorie, won Jasper. Ook drie van de vier provinciale kampioenschappen werden gewonnen door springers van Moving. Arne, Korneel en Aukje werden provinciaal kampioen. Daarnaast behaalde Liese brons, Illian zilver en waren er nog eens vijf plaatsen in de top 10. “We zijn in de club supertrots op deze jonge springers”, zegt Bram Herssens. “Dankzij de vele supporters, coaches en al onze vrijwilligers kunnen zijn hun talent laten uitblinken.”