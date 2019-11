Medailles voor G-zwemmers Olympos Nele Dooms

28 november 2019

De Dendermondse Zwemvereniging Olympos zette haar G-zwemmers in de kijker. De club houdt er al een tijdje een G-werking voor personen met een beperking op na. Zij trainen regelmatig in het stedelijke zwembad Olympos aan de LeopoldII-laan. “De traditie wil dat er ook een wedstrijd voor de G-zwemmers plaatsvindt”, zegt Luc De Pauw van DZO. “Van die momenten maken we gebruik om onze zwemmers te huldigen. Ze krijgen dan een medaille.” Om die te krijgen moesten de sportievelingen wedstrijden van 25 meter en 50 meter zwemmen. Ruim tien atleten tekenden present. Zij slaagden er zelfs in om enkele nieuwe tijden op te tekenen, wat hen ook een diploma opleverde.