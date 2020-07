Maximumstraf voor Dendermondenaar die coronamaatregelen tot vijf keer toe aan zijn laars lapt Koen Baten

03 juli 2020

12u25 0 Dendermonde Thibeau D. was de afgelopen maanden hardleers als het aankwam op het respecteren de maatregelen rond corona. Hij werd maar liefst vijf keer betrapt op straat terwijl enkel essentiële verplaatsingen toegelaten waren. Een keer verklaarde hij zelf naar de politie in Dendermonde te rijden, maar daar werd hij nooit geregistreerd. Het leverde hem een gevangenisstraf op van drie maanden.

Op 3 april omstreeks 16.00 uur werd de jongeman betrapt door de politie aan het station van Dendermonde. Hij verklaarde dat hij op weg was naar hen, maar dat bleek niet te kloppen. De jongeman was ook niet aan zijn proefstuk toe en werd later die maand nog verschillende keren betrapt. Eind maart kreeg hij ook al twee waarschuwingen van de politie dat hij niet op straat mocht komen. D. verscheen ook al voor de correctionele rechtbank in Dendermonde voor twee overtredingen van de coronamaatregelen. Daar kreeg hij een boete met uitstel.

De jongeman zelf was aanwezig in de rechtbank om zich te verdedigen tegen de feiten. “Ik weet dat ik me niet gehouden heb aan de regels. Pas toen ik merkte dat er in mijn omgeving mensen ziek werden heb ik alles gerespecteerd", verklaarde hij. Het openbaar ministerie was echter een andere mening toegedaan en zei dat de man hardleers was en duidelijk moeite had om zich binnen te houden. Naast de gevangenisstraf kreeg hij ook een effectieve geldboete van 4.000 euro. Als hij deze niet betaald komt er nog eens drie maanden gevangenisstraf bij.