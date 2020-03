Maximumgewicht voor huisvuilzakken aangepast: zak mag voortaan maar 15 kilogram meer wegen, prijs wijzigt niet Nele Dooms

31 maart 2020

12u11 12 Dendermonde Voortaan mag een huisvuilzak nog maar maximum 15 kilogram wegen. Dat is 5 kilo minder dan tot nu het geval was. Dat heeft afvalintercommunale Verko beslist. “De verlaging van het gewicht is nodig om het aantal rugklachten bij de huisvuilophalers te verminderen”, klinkt het daar. De prijs van de vuilniszakken blijft wel hetzelfde.

Tot nu toe was het maximumgewicht dat een huisvuilzak mocht wegen vastgelegd op 20 kilogram. Maar daar doken de jongste tijd steeds meer problemen rond op, zo blijkt uit een risicoanalyse die afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare, liet uitvoeren. “Uit steekproeven is gebleken dat huisvuilzakken vaak meer wegen dan het toegelaten gewicht van 20 kilogram”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos. “Dat heeft gevolgen voor de afvalophalers. De zware zakken kunnen voor meer rugklachten zorgen. Dat heeft onderzoek uitgewezen. Als zakken dan nog eens meer dan toegelaten gaan wegen, wordt het probleem nog groter. Onze ophalers gaven zelf aan dat huisvuilzakken almaar zwaarder en zwaarder worden en dat dit enorm belastend is.”

Verko beslist daarom, “in het belang van het welzijn van de medewerkers”, om het maximumgewicht van de huisvuil te verlagen. Voortaan mag er in een vuilniszak nog slechts 15 kilogram afval. “Ook andere Oost-Vlaamse intercommunales in de afvalsector hanteren al langer dit maximumgewicht van 15 kilogram of werken met containers waarbij inwoners betalen per kilogram ingezameld afval”, zegt Abbeloos.

De nieuwe maatregel is van kracht vanaf april en gaat dus deze week in. Nieuwe vuilniszakken komen er echter niet. Het formaat blijft gewoon hetzelfde, er mag alleen minder gewicht in. “Iedereen kan de huidige gele zak blijven gebruiken, ook al vermeldt die 20 kilogram”, zegt Abbeloos. “Later komen er huisvuilzakken met een aangepaste opdruk van 15 kilogram. Die zullen vanaf september 2020 in omloop zijn. De samenstelling van deze zakken zal tegen dan overigens gewijzigd zijn naar meer milieuvriendelijk materiaal. Zo zullen die vuilzakken voor 80 procent bestaan uit gerecycleerd materiaal.”

“Platte belastingverhoging”

Omdat het formaat van de huisvuilzak niet wijzigt en er gewoon minder gewicht in mag, verandert Verko de prijs van de zakken niet. Dat doet bij inwoners van het Verko-werkingsgebied wel vragen rijzen. Het is oppositiepartij Vlaams Belang (VB) van Buggenhout die de kat de bel aanbindt. “Het spreekt voor zich dat we oog moeten hebben voor de gezondheid van onze mensen bij de ophaaldienst”, zegt gemeenteraadslid Joris Verhaegen (VB). “Maar dat de prijs onveranderd blijft, noemen wij een platte en bovendien slecht gecamoufleerde belastingverhoging. Vooral de laagste inkomens worden hiermee nog maar eens getroffen. Wij gaan een voorstel indienen om de prijs van de huisvuilzakken in evenredigheid met het gewicht te laten dalen.”

Ook op sociale media zijn er al veel opmerkingen op de beslissing van Verko voor minder gewicht tegen dezelfde prijs. De afvalintercommunale zelf ziet dat anders. “Sinds enige tijd mag er meer afval in de PMD-zak, die goedkoper is dan een gele huisvuilzak”, klinkt het. “Probleem is alleen dat de vrijgekomen ruimte in de gele afvalzak nu ingevuld wordt door afval zoals luiers en kattenbakvulling dat zwaarder weegt dan bijvoorbeeld het plastiek dat er vroeger in terecht kwam. Daardoor tikt het gewicht van de zakken serieus aan en dat is niet goed voor onze ophalers.”

Elke vrachtwagen waarmee Verko huis aan huis afval ophaalt, heeft een manuele weegschaal aan boord. Ophalers gebruiken die als ze de indruk hebben dat zakken meer dan het toegestane gewicht wegen. Wijst de teller een te hoog gewicht aan, dan blijft de vuilniszak staan.