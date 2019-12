Massale opkomst voor kerststallentocht in Baasrode Koen Baten

29 december 2019

18u11 0 Dendermonde De 28ste editie van de kerststallentocht in Baasrode was opnieuw een groot succes. De gezinsbond organiseert de tocht al jaren en lokt telkens honderden bezoekers naar de deelgemeente van Dendermonde.

De tocht trok opnieuw langs 12 kerststallen verspreid over het hele dorp. In elke stal zag je een tafereel in een bepaald thema. Dit jaar ging het over films die te maken hadden met Kerstmis. Honderden wandelaars namen deel aan de tocht doorheen Baasrode en genoten er van een hapje en een drankje onderweg.

De stallen onderweg worden zoals elk jaar opgemaakt door lokale verenigingen uit Baasrode. Een deel van hun opbrengst wordt ook traditiegetrouw geschonken aan het goede doel. Van de opbrengst gaat 20 procent naar het kinderkankerfonds bollepopjes. Dit zijn popjes die gemaakt worden om kinderen met kanker te steunen.

Onderweg konden de deelnemers ook een woord raden. Er is ook een grote tombola waarbij tal van prijzen te winnen zijn.