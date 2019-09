Massaal protest tegen nieuwe windturbines aan stadhuis, actiecomité Weet Wat Waait krijgt woord tijdens gemeenteraad Nele Dooms

19 september 2019

09u32 0 Dendermonde Het komt uiterst zelden voor, maar het actiecomité Weet Wat Waait - dat zich verzet tegen de komst van twee nieuwe windturbines in Grembergen - kreeg wel toestemming om het woord te richten tot de gemeenteraadsleden van Dendermonde. Dat gebeurde bij de start van de vergadering. Even voordien voerden inwoners van Grembergen nog massaal protest aan de trappen van het stadhuis op de Grote Markt.

Met meer dan 150 waren ze, allemaal inwoners van Grembergen en leden van actiecomité Weet Wat Waait, om hun ongenoegen te uiten over het dossier van de turbines. Daarvoor waren ze, gewapend met borden, slogans en zwarte vlaggen, afgezakt naar de Grote Markt voor de start van de gemeenteraad. Er kwam daarbij ook steun van bewoners uit Vlassenbroek. Allemaal willen ze niet dat Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group, twee nieuwe windturbines inplant langs de N41, tussen de Vlassenbroekbrug en de grens met Hamme. Eén turbine zou langs de oostelijke kant moeten komen, de andere aan de westelijke kant, tussen Voortweg en Bankveldstraat.

Herman Verberckmoes, spreekbuis van Weet Wat Waait, mocht de bekommernissen van omwonenden, verwoorden aan de gemeenteraadsleden. “We zijn geen roepers en willen geen scheldpartijen en liefst van al steken we onze energie in een leuke buurtwerking, zwerfvuil ruimen, azalea’s verkopen tegen kanker, de sport- of jeugdvereniging en beheerswerken in natuurgebied Groot Schoor. Maar we vinden het nu belangrijk om op te komen voor mens én dier, in het algemeen belang”, stelt hij. “Natuurlijk zijn we voor groene energie én voor windturbines, maar dan wel op de juiste plaats. We voeren deze actie vanuit een oprechte bezorgdheid. Gigantische turbines van 180 meter hoog, met wieken van diameter 132 meter, goed voor twee voetbalvelden, op amper 250 meter van woningen... dat is waanzin. We hoeven de politici niet de les te spellen, maar vragen hen wel degelijk alternatieven voor die turbines te bekijken. Zonnepanelen bijvoorbeeld, waaronder schapen grazen en natuur kan bloeien.”

Eoly heeft zopas haar aanvraag voor de realisatie van de twee windturbines bij het Oost-Vlaamse provinciebestuur ingediend. Het stadsbestuur van Dendermonde beschikt nog niet over het dossier, maar zal over afzienbare tijd advies moeten geven over de aanvraag. Binnen de drie maanden moet het nu ook een antwoord formuleren aan het actiecomité Weet Wat Waait, na diens tussenkomst tijdens de gemeenteraad.