Massa zwerfvuil langs nieuwe omleidingsweg naar VPK en jaagpad Dender: natuurliefhebbers plannen zelf opruimactie, stad dreigt met boetes Nele Dooms

03 februari 2020

10u01 0 Dendermonde De situatie aan het jaagpad langs de Dender aan VPK is momenteel een doorn in het oog van de vele passanten. Aan de parallelle omleidingsweg naar papier- en kartonproducent VPK ligt het immers bezaaid met massa’s zwerfvuil. Natuurliefhebbers kunnen het niet meer aanzien en plannen woensdag een opruimactie waar iedereen mag helpen. De stad kondigt overleg met VPK én boetes aan.

Wat anders mooi natuur- en wandelgebied is, lijkt dezer dagen meer een stort. En dat zorgt voor heel wat verontwaardiging bij wandelaars, fietsers, voorbijgangers en toeristen die momenteel het jaagpad van de Dender gebruiken. Dat loopt parallel met de nieuwe omleidingsweg naar papierproducent VPK in Oudegem. Deze weg werd recent aangelegd in het kader van een grootschalig project om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de woonstraten rond de fabriek te verbeteren. Vrachtwagens moeten hierdoor niet meer door die straten, maar gebruiken de nieuwe weg om het bedrijfsterrein te bereiken en op te rijden om te laden en te lossen.

Een goede zaak voor de omgeving, zodat dacht iedereen. Maar de weg is nog maar in gebruik en er duiken andere problemen op. De berm ligt bezaaid met afval. Inwoners van Oudegem postten hun frustraties op sociale media. “Dit kan toch niet de bedoeling zijn”, klinkt het onder andere. “Ik dacht dat dit wel opgeruimd zou worden, maar na weken ligt het er nog altijd. En het wordt alleen maar erger.”

Vermoedelijk is het afval afkomstig van de vele chauffeur die dagelijks staan aan te schuiven om het VPK-terrein op te rijden. “Wachten tot ze op het terrein van VPK een vuilnisbak tegenkomen, lukt blijkbaar niet en dus kieperen ze alles maar door het raam van hun vrachtwagen”, stellen bewoners vast. Hetzelfde probleem blijkt zich bovendien te stellen op de parking aan de Varenbergstraat. Ook daar ligt de graskant vol afval zoals drankblikjes en lege verpakkingen.

De problematiek is ook gemeenteraadslid Tom Bogman (sp.a), zelf inwoner van Oudegem, niet ontgaan. Hij schreef het schepencollege van Dendermonde aan met de vraag om actie. “In de berm liggen hele vuilniszakjes, lege flesjes frisdrank, drankkartonnen melk, enzovoort enzovoort. Echt schandalig is het”, zegt hij. “Ik vraag de schepenen om er bij VPK op aan te dringen het daar proper te houden en hun chauffeurs te sensibiliseren.”

Zwerfvuilactie

Ondertussen gaat hij zelf over tot actie en vond daarbij een kompaan in schepen van natuur Nele Cleemput (CD&V). De twee zetten een zwerfvuilactie op langs de omleidingsweg en roepen iedereen op om te komen helpen. De opruimingsactie vindt plaats op woensdag 5 februari, tussen 14 en 16 uur. “In afwachting van structurele maatregelen, ruimen we het zwerfvuil zelf op langs de nieuwe omleidingsweg aan VPK, parallel aan het jaagpad langs de Dender”, zeggen de twee. “Plaats van afspraak om 14 uur is de Hunnenbergstraat ter hoogte van de nieuwe rotonde aan het kerkhof. Vuilniszakken, grijpers en handschoenen worden voorzien voor alle helpers.”

Schepen van milieu Marius Meremans (N-VA) zet de problematiek alvast op de agenda van het schepencollege. “We vermoeden inderdaad dat dit afval afkomstig is uit wachtende vrachtwagens”, zegt hij. “VPK moet haar chauffeurs aanmanen het afval niet op de openbare weg te gooien en dat ze de regels rond sluikstorten moeten respecteren. We zijn ervan overtuigd dat we in VPK een partner zullen vinden om deze zwerfvuilproblematiek aan te pakken. Als sensibiliseren niet helpt, zullen de overtreders beboet worden. Wie de regels niet volgt, betaalt. Zo simpel als dat.”