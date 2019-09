Massa volk geniet van wagenspelen tijdens Kermisdinsdag Nele Dooms

10 september 2019

18u30 0

De jaarlijkse Kermisdinsdag tijdens de Septemberkermis in Grembergen mag dan al een traditie van zo’n 130 jaar oud zijn, sleet zit er duidelijk nog niet op de formule. Al daalde het aantal deelnemende groepen dat een wagenspel opvoert tot drie, de belangstelling voor het gebeuren was ook deze dinsdag erg groot. Een massa kijklustigen stroomden toe op de Ganzegavers om de wagenspelen bij te wonen. Nief Bloed, de Dweiszakken en de Ziemelappen stonden er klaar met een zelfgebouwd decor om gebeurtenissen van het voorbije jaar in Grembergen op de korrel te nemen en de draak te steken met dorpsfiguren. Omdat Grembergen momenteel in een feestjaar zit omdat het dorp duizend jaar bestaat, besliste het Feestcomité van Grembergen om deze keer ook een speciale prijs te voorzien voor één van de groepen.