Massa overspoelt stadspark voor Denderpop Nele Dooms

23 juni 2019

09u33 0

Het Dendermondse stadsfestival Denderpop is een voltreffer geworden. Zowel vrijdag als zaterdag daagde een massa volk op voor het tweedaagse muziekgebeuren, dat dit jaar aan exact de tiende editie toe was. De organisatoren hadden een recordeditie voorspeld en dat is het ook geworden. Het mooie weer, het einde van de examens en namen als Guga Baúl en Regi op de affiche zorgden mee voor het succes. “We hebben in tien jaar tijd een stevige reputatie weten op te bouwen”, zegt Rob Huijghe. “Mensen komen naar hier omdat ze zeker zijn van de sfeer en gezelligheid die hier heerst. Deze reputatie, in combinatie met verrassende optredens in het mooie decor van het stadspark, zorgen voor het succes. Dit jaar was er voor het eerst ook een DJ-stage waar vijf jong DJ’s hun talent konden tonen. Denderpop bood voorts pop, rock, dance en zelfs ska . Niet minder dan dertien acts stonden op het vernieuwde Denderpop-podium.