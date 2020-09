Mascottes Viktor, Lars en Siebe verwelkomen leerlingen H.Hartschool: “Heel schooljaar rond sociale vaardigheden werken” Nele Dooms

01 september 2020

12u23 1 Sint-Gillis-Dendermonde De leerlingen van de Heilig-Hartschool in Sint-Gillis-Dendermonde hebben er sinds de start van dit nieuwe schooljaar meteen drie grote vrienden bij. Ze werden verwelkomd door de nieuwe mascottes van de school, Viktor, Lars en Siebe. “Zij moeten helpen een heel schooljaar rond sociale vaardigheden te werken”, zegt directeur Kim De Wolf.



Een dikke high five, één na één. Dat kregen de kinderen dinsdagochtend als ze de speelplaats op kwamen van mascottes Viktor, Lars en Siebe. “Het zijn drie van de acht vrienden uit ‘de bende van Viktor’”, legt directeur De Wolf uit. “Zij zijn de personages voor onze gloednieuwe methode rond sociale vaardigheden. Onze leerkrachten hebben dit helemaal zelf uitgewerkt en het moet onze kinderen helpen groeien tot aangename mensen. Met de mascottes kunnen we toneeltjes brengen die sociale vaardigheden in de verf zetten en ze kunnen een aanzet zijn om onze leerlingen te stimuleren hun talenten te laten zien aan elkaar.”

Jaarthema voor de Heilig-Hartschool is “zorg dragen voor elkaar”. “In tijden als deze met de coronacrisis is dat zeker geen overbodige luxe”, meent De Wolf. “Maar we gaan ook werken rond ‘opkomen voor jezelf’. Dit ligt allemaal helemaal in de lijn waar H.Hartschool voor staat.”