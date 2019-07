Martine laat nieuwe wind blazen door café Ros Beiaard Nele Dooms

05 juli 2019

12u12 0 Dendermonde Er waait een nieuwe wind door café Ros Beiaard, met bijhorende feestzaal, op de hoek van het Grootzand met de Sportpleinstraat in Grembergen. Daar zorgt de nieuwe uitbaatster Martine Van Schuerbeeck voor. De hele horecazaak kreeg een grondige opknapbeurt. Om de nieuwe start te vieren, vindt zaterdag een karaoke plaats in de vernieuwde feestzaal.

Café Ros Beiaard was de voorbije jaren al in verschillende handen, maar Martine Van Schuerbeeck is vastberaden om er nu de komende jaren de vaste waarde te zijn en te blijven. Het klappen van de zweep kent ze alleszins. “In het verleden heb ik altijd café gehouden in Herdersem”, vertelt ze. “De voorbije jaren passeerden wat andere jobs de revue, maar mijn hart ligt in de horeca. Daarom was ik op zoek naar een gezellig café dat ik kon open houden. Toen ik de zaak ‘t Ros Beiaard zag, was het direct liefde op het eerste gezicht. Ik had meteen het gevoel dat ik hier iets gezelligs van zou kunnen maken.”

Al kostte het de voorbije maanden wel bloed, zweet en tranen om de hele zaak een grondige opknap- en opfrisbeurt te geven. “Het pand verkeerde niet in al te beste staat”, vertelt Martine. “We hebben heel veel energie moeten steken in renovatie, schrijnwerk, schilderwerken enzovoort. Maar het resultaat mag er nu wel zijn. De feestzaal oogt mooi en fris en in het café zitten klanten echt op hun gemak. Ik merk dat de mond-aan-mondreclame zijn werk aan het doen is, want ik krijg steeds meer volk over de vloer.”

Om de nieuwe start te vieren, vinden op zaterdag 6 juli een barbecue en karaoke plaats in de vernieuwde feestzaal aan de café. De opbrengst is bestemd voor de biljartploeg, die haar thuis heeft in café Ros Beiaard. De karaoke start rond 21.15 uur en iedereen is welkom.