Mars, Indiaan en Goliath inspiratiebron voor nieuw gezelschapsspel Reuzendans Nele Dooms

10 juli 2019

12u52 0 Dendermonde De Dendermondse reuzen Mars, Indiaan en Goliath dansen nu ook in een gezelschapsspel. Andries Geldof gebruikte de trots van Dendermonde als inspiratiebron om er zelf een spel rond te bedenken. In 2020, voor de Ros Beiaardommegang, moet De Reuzendans op de markt zijn. Een testfase is volop bezig en de eerste reacties zijn positief.

Dendermondenaar Andries Geldof is gehoorspecialist, maar zijn verleden bij jeugdbeweging Chiro geeft hem ervaring in “spelletjes” uitdenken. “Ik liep al een paar jaar met de idee rond om de legende van het Ros Beiaard te gebruiken als basis voor een gezelschapsspel”, vertelt hij. “Met de volgende Ros Beiaardommegang in zicht, werd de druk om de plannen concreter te maken, groter. Uiteindelijk zijn het de drie Dendermondse reuzen Mars, Indiaan en Goliath geworden om het spel vorm te geven. Met vijf spelers is ieder ofwel één van de drie Grote Mannen, het Ros Beiaard of Knaptand.”

Die pionnen moeten vooral dansen, zo blijkt. “De spelers hebben kaarten in handen om een parcours door de stad te vormen, met start en aankomst op de Grote Markt”, vertelt Geldof. “Op pleinen in de stad moeten de reuzen dansen. Ze kunnen roteren en paraderen en bedoeling is elkaar te overtreffen. De apotheose vindt plaats op de Grote Markt, met een laatste dans-battle. Wie uiteindelijk de meeste punten vergaart, wint het spel.”

Het gezelschapsspel De Reuzendans zit momenteel volop in een testfase. Onder andere in de bibliotheek van Dendermonde konden liefhebbers het spel uitproberen. Eerder vonden al proefsessies plaats met spellenclubs in Dendermonde en Lebbeke. De reacties zijn erg positief. “Het leuke aan dit nieuwe spel is dat het in niets te vergelijken is met een ander spel”, maakt Geldof zich sterk. “Het is bijvoorbeeld niet het zoveelste Ganzenbord in een ander jasje. De Reuzendans is volkomen uniek. En omdat er ook tactiek komt bij kijken en het parcours door de stad telkens op een andere manier kan opgebouwd worden, is elk spel anders dan het vorige. Zo blijft het telkens een nieuwe ervaring.”

Op basis van reacties, plant Geldof nog wat bijsturingen. In 2020 moet zijn gezelschapsspel op de markt komen. “Voor mei, want dan vindt de Ros Beiaardommegang plaats”, zegt hij. “Ik heb al contacten met stadsbestuur en toeristische dienst om De Reuzendans te verdelen en ook in winkels in Dendermonde zal het te koop zijn. De insteek van dit spel is natuurlijk heel lokaal, maar ook spelers buiten Dendermonde zullen er ongetwijfeld plezier aan kunnen beleven.

De Reuzendans is een familiespel voor twee tot vijf spelers, geschikt voor iedereen vanaf acht jaar. Info: www.facebook.com/DeReuzendans.