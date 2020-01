Marnixring schenkt tovertafel aan kinderafdeling ziekenhuis Sint-Blasius Nele Dooms

Dankzij de Marnixring Ros Beiaard beschikt de kinderafdeling van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde voortaan over wat extra amusement voor de zieke kindjes die er opgenomen zijn. De serviceclub schonk immers een “Tovertafel”. Dat toestel kan zorgen voor projecties op vloeren en tafels en maakt het mogelijk dat er allerlei spelletjes mee gespeeld worden. “Die laten kinderen actief bewegen en spelen, maar andere modules kunnen ook rust brengen”zegt Mario Van Loo, voorzitter van de Marnixring. “Ideaal is dat de Tovertafel ook individueel kan ingezet worden voor patiënten die in bed moeten blijven omdat het op verschillende punten bevestigd kan worden en van daaruit projecteren. En omdat alles via een lichtbundel werkt, bespaart dat ook weer werk om te ontsmetten zoals dat bij tablets, blokken en speldozen in een ziekenhuis wel het geval is. Sint-Blasius had aangegeven dat ze voor langdurig zieke kinderen nood had aan materiaal om het langere verblijf aangenamer te maken. Daar komen we graag aan tegemoet.” In het ziekenhuis reageren ze enthousiast op het cadeau. “Het kan de kindjes die hier opgenomen zijn de kans bieden om even afgeleid te zijn en niet te focussen op het ziek zijn”, zegt kinderarts Ivo Corthouts.