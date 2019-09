Markant brengt Alexander De Croo naar stadhuis Nele Dooms

16 september 2019

16u40 3

Op vraag van de vereniging Markant Dendermonde komt Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking, naar Dendermonde. Hij zal er op donderdag 19 september zijn boek “De eeuw van de vrouw” voorstellen. Door zijn werk als minister van ontwikkelingssamenwerking komt De Croo veel in contact met de rol van de vrouw wereldwijd, dus ook bij ons. “Te weinig ambitie en te veel vooroordelen wordt ingevuld”, stelt hij. De Croo houdt in “De eeuw van de vrouw” een pleidooi voor de volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Hij haalt voorbeelden aan rond genderverschillen, de loonkloof, de beroepskansen of de rol van de vrouw in het gezin. De voordracht start om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het stadhuis, aan de Grote Markt van Dendermonde. De toegang bedraagt 8 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: mia.hofman1@gmail.com of 0473/59.34.37.