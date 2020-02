Marie-José viert honderdste verjaardag in rusthuis Mariatroon: “Oud worden dankzij champagne” Nele Dooms

10 februari 2020

16u57 3 Dendermonde Feest in woonzorgcentrum Mariatroon in Dendermonde. Marie-José Philips vierde er, samen met de andere bewoners en familie, haar honderdste verjaardag. Felicitaties kreeg ze van schepenen Nele Cleemput en Els Verwaeren, én het Koningshuis.

Marie-José is geboren en getogen in Dendermonde en woonde vroeger aan de Leopold II-Laan. “Mijn moeder stierf toen ik amper vijftien jaar oud was”, vertelt ze. “Daardoor moest ik al op jonge leeftijd het huishouden beredderen en voor mijn broer en zus zorgen. Toen ook vader plots overleed, moest ik helemaal zelfstandig zijn.”

Toch was er ook tijd voor plezier. Marie-José herinnert zich nog goed de momenten dat ze ging dansen op het bal. “Ik droeg dan een witte jurk met gekleurde linten, waar ik heel fier op was”, zegt ze. “Mijn man Eduard leerde ik kennen tijdens een Vlaamse kermis. We kochten samen een pak friet en werden meteen verliefd. Daarna gingen we samen dansen.”

De twee huwden, maar kregen nooit kinderen. Na 44 jaar huwelijk, werd Marie-José weduwe. Rechtover het huidige Moernaut en naast optiek Ockerman aan de Sint-Gillislaan, had Marie-José al die jaren een winkel in lederwaren.

Sinds 25 juli 2017 woont Marie-José in rusthuis Mariatroon. “Ik hou van lekker eten, een glaasje echte champagne en Bourgondië wijn”, zegt ze. “Dat is ook het geheim van oud worden: goed eten een regelmatig een goed glas drinken. Maar vooral goed overeenkomen en zorg dragen voor elkaar.”