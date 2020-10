Marcel Segers neemt afscheid van voorzitterschap De Volkswoningen Nele Dooms

08 oktober 2020

16u50 1 Dendermonde Marcel Segers is niet langer voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij De Volkwoningen. Na 15 jaar in die functie besliste hij de fakkel door te geven. Jurgen Goossens wordt zijn opvolger. Segers blijft wel lid van de Raad van Bestuur.

Dankbaarheid en respect. Dat zijn de voornaamste gevoelens die momenteel bij De Volkswoningen heersen naar aanleiding van het afscheid van Marcel Segers. Hij heeft dan ook heel wat opgebouwd de voorbije jaren. “Toen Marcel in 2006 voorzitter werd van de huisvestingsmaatschappij, lag er heel wat werk op de plank: huurders kregen weinig of geen gehoor, klachten bleven onbehandeld, nieuwbouwprojecten raakten niet uit de startblokken, renovaties sleepten aan, de toestand van de wijken verslechterde en personeel was er te weinig”, weet Piet Pauwels, directeur sinds 2010. “Marcel nam de handschoen op, verscheen in soms zeer moeilijke omstandigheden op buurtvergaderingen, bleef bereikbaar voor huurders en personeel, haalde de relaties met Vlaamse en lokale overheden opnieuw aan en legde zo de fundamenten voor wat De Volkswoningen nu is. Een moderne sociale huisvestingsmaatschappij. Uitstekende Visitatierapporten van 2013 en 2020 bevestigen dat.”

Onder het voorzitterschap van Marcel Segers werden in de regio Dendermonde 104 verouderde woningen en bungalows gesloopt en 128 woningen in de wijk Keur en 114 appartementen in de Vlotgraslaan gerenoveerd. Er werd ook werk gemaakt van 332 appartementen en 27 woningen in nieuwbouw, 66 appartementen met vervangingsbouw in de wijk Donckstraat en de oplevering van 66 appartementen in residentie Kluster in Grembergen. 15 sociale koopkavels werden verkocht en de fusie van de Dendermondse Volkswoningen met de Aalsterse collega’s werd een feit. Tegelijk werden nieuwe burelen aan de Pijnderslaan gerealiseerd, groeide het personeelsbestand van 6 naar 21 en werd een sociale dienst, met bijzonder oog voor communicatie naar de huurders, uitgebouwd.