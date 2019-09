Marc Van Cauwenberg en Vera D’hondt bekroond tot Prinsen van Leeuwerckenaers Nele Dooms

Marc Van Cauwenberg en Vera D’hondt mogen zich voortaan Prins en Prinses van de Rederijkerskamper De Leeuwerckenaers noemen. Dat werd beslist tijdens de algemene vergadering van de Dendermondse toneelkring. “Op deze vergadering verwelkomen we nieuwe leden, verkiezen we nieuwe bestuursleden en stellen we de producties voor het komende werkjaar voor”, zegt Tatjana Bosman van De Leeuwerckenaers. “Het is doorgaans een heel gezellige bedoening met een hapje en een drankje. En die kreeg nu een bijzonder kantje. We beslisten om Marc en Vera officieel te kronen tot Prins en Prinses. Dat hebben ze te danken aan hun jarenlange inzet voor de vereniging. We waarderen dat heel erg.” Marc en Vera werden uitgebreid in de bloemetjes gezet en kregen een oorkonde en een pin overhandigd.