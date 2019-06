Man weigert identiteitskaart af te geven aan agenten en wordt agressief: Agent gebeten, andere agent gewond aan knie en handen Koen Baten

23 juni 2019

15u07 0 Dendermonde Een agressieve man heeft zaterdagnamiddag aan de Groeneweg in Grembergen ter hoogte van jeugdhuis De Snuffel een agent gebeten en aangevallen nadat hij weigerde zijn identiteitskaart af te geven aan de politie. De man woonde in de straat, maar mocht er volgens de regels niet in omdat op dat moment de loopwedstrijd Dwars door Grembergen aan de gang was.

De feiten gebeurden omstreeks 14.00 uur gisterenmiddag. Aan de Groeneweg stonden enkele agenten opgesteld die hem meedeelden dat hij niet mocht doorrijden. De man bleef volhouden dat hij daar woonde en dat hij door moest gelaten worden. De man weigerde weg te gaan en na 45 minuten vroeg de politie zijn identiteitskaart op. Hierdoor werd de man agressief en weigerde hij de kaart af te geven. Enkele minuten later beet hij ook een agent. Een andere agent raakte gewond aan de knie en aan zijn handen. De politie kon de man uiteindelijk overmeesteren en oppakken. De man verzette zich hevig

Op sociale media valt de man de politie aan en beweert hij dat de agenten hem zonder reden geslagen hebben. Korpschef Patrick Feys springt in de bres voor zijn agenten. “Een agent heeft een bijtwonde en moet zes maanden wachten om zeker te zijn dat hij geen ziekte krijgt”, zegt Feys. “Een andere moest ook verzorgd worden. Ik ben het beu dat onze mensen aangevallen worden terwijl ze gewoon hun werk doen. We zullen verder kijken welke stappen we kunnen ondernemen", besluit de korpschef.