Man verspreidt naaktfoto’s van ex en riskeert nu werkstraf voor stalking Nele Dooms

11 oktober 2019

16u24 0 Dendermonde Hij verspreidde naaktfoto’s van zijn ex en stopte maar niet met haar te sms’en. Gevolg is dat Desiré L., een twintiger uit Dendermonde, nu voor de Dendermondse rechter moet verschijnen wegens stalking. Hij riskeert een werkstraf.

Desiré L. en zijn vriendin hadden een tijd samengewoond, maar in 2017 maakt de vrouw het uit. L. was er woedend om. “Ze zetten me zomaar buiten, dumpte me zonder reden. Ik kon dat niet verkroppen”, zei hij tegen de Dendermondse rechter. “Ik was razend kwaad op haar.”

Toch probeerde L. de vrouw nog terug voor zich te winnen. Daarvoor stuurde hij haar talloze sms-berichten met de vraag om de relatie weer op te starten. Maar de man zon ook op wraak. Daarvoor verspreidde hij naaktfoto’s van de vrouw, die hij tijdens de relatie van haar ontvangen had. “Ze had ze toch zelf naar mij gestuurd”, liet L. zich tijdens zijn proces ontvallen. “Ik had ze trouwens eerst naar haar moeder gestuurd. Maar toen die niet reageerde, besloot ik om de foto’s ook aan anderen te sturen.”

Daar dacht Kjell Verleysen, advocaat van de burgerlijke partij anders over. “Mijn cliënt heeft de foto’s natuurlijk nooit verstuurd met de bedoeling dat L. ze aan andere personen zou tonen”, zei die. “De man plaatste bovendien ook valse berichten op de Facebook-pagina van het slachtoffer, waarop ze moeilijkheden met vriendinnen dreigde te krijgen.”

Ook de openbaar aanklager tilde zwaar aan de feiten. Die vorderde een zware werkstraf. Een job heeft L. op dit ogenblik toch niet. Hij is al jaren werkloos. “Van school gestuurd, omdat ik altijd aan het vechten was en ik heb geen diploma”, legde hij aan de rechter uit. Die velt op 12 november vonnis.