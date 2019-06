Man slaat met schop voordeur in en bedreigt bewoners Koen Baten

09 juni 2019

11u48 0 Dendermonde Op de Oudegemse Baan in Oudegem (Dendermonde) is vrijdagavond een man meegenomen door de politie van Dendermonde nadat zijn stoppen even waren doorgeslagen. De man had met een schop de glazen deur van een woning ter hoogte van de Berksestraat vernield. Daarna zou hij de bewoners bedreigd hebben. Deze liepen naar achter in de woning om zichzelf te beschermen.

De politie werd verwittigd en zij kwamen snel ter plaatse. Zij konden de man kalmeren, waardoor erger werd voorkomen. Nadien werd hij meegenomen naar het politiekantoor. Het is nog onduidelijk of hij werd opgesloten.

De feiten kaderen mogelijk in relationele problemen of stalking. Waarom de man die avond de deur vernielde is niet duidelijk. Het zou niet de eerste keer zijn dat de politie op dat adres ter plaatse moet komen. De brandweer kwam ter plaatse om de deur dicht te maken met houten platen.