Man rijdt met 74 kilometer per uur door zone 30 tijdens schooluren: 1.200 euro boete en 45 dagen rijverbod

04 juni 2019

Rob S. moest zich in de rechtbank in Dendermonde verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding in een zone 30 aan een schoolomgeving. Rond 8.30 uur ‘s ochtends reed hij met een snelheid van 74 kilometer per uur waar slechts 30 kilometer per uur was toegelaten. “De kindjes waren net de schoolpoort aan het binnenstappen toen hij daar langsreed”, aldus rechter Peter D’hondt. De straf die de politierechter oplegde, was dan ook niet mals. Hij kreeg een geldboete van 1.200 euro opgelegd en een rijverbod van 45 dagen. Bovendien moet hij ook zijn theoretisch rij-examen opnieuw afleggen en zich psychologisch laten testen.