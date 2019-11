Man met interesse voor “very young boys” voor rechter nadat hij slachtoffers maakt via sociale media Nele Dooms

12 november 2019

16u12 0 Dendermonde In de zoekfuncties voor internet op zijn computer werd de term “very young boys” teruggevonden. Die interesse, maar vooral het uitwisselen van naaktfoto’s, aansturen op afspraakjes en zelfs seksuele feiten met minderjarige jongens brachten M.D.L. voor de rechter. Hij daagde echter niet op voor zijn proces. De openbaar aanklager vorderde vijf jaar cel.

De feiten dateren vooral van 2017 en M.D.L. maakte verschillende slachtoffers. Het gerecht kwam hem op het spoor nadat hij ter sprake kwam in een groter gerechtelijk dossier dat in Kortrijk liep. Daaruit bleek dat de beklaagde heel veel interesse had in jonge jongens, van rond de zestien jaar. Hij wisselden er porno mee uit en stuurde filmpjes van zichzelf door. Zelf deed hij zich doorgaans voor als een leeftijdsgenoot, terwijl de man in werkelijkheid ouder én meerderjarig was.

Bovendien dienden ouders van een slachtoffer uit Brakel klacht in. Zowel de zoon van zeventien jaar als het jongere zusje van tien jaar ervan werden door M.D.L. benaderd. “Via Facebook had M.D.L. contact gezocht met de jongen”, legde de openbaar aanklager uit. “En via Snapchat stuurde hij naaktfoto’s. Toen de GSM van de jongen was afgepakt, zocht de beklaagde contact met het zusje om via haar een afspraak met de jongen te proberen regelen.”

Ook een jongen uit Lokeren werd slachtoffer. Die maakte M.D.L. wijs dat hij met een filmproject bezig was. Toen de twee elkaar ontmoetten, werd de jongen onder bedreiging van een mes aangerand. Ook bij nog een andere jongen slaagde M.D.L. erin om afspraakjes te regelen. Hij bleef er zelfs slapen. “Maar gedurende die nacht werd het slachtoffer plots wakker omdat er een doekje voor zijn neus en mond gedrukt werd. Dat bleek om hem te verdoven. Daarna werd hij seksueel aangerand. Hij is nog altijd in therapie bij een psycholoog sinds die feiten”, klonk het aan de kant van het openbaar ministerie.

Weerwoord kwam er niet, want M.D.L. was niet aanwezig tijdens zijn proces. Hij liet verstek gaan. De rechter velt vonnis op 10 december.