Man met 2,2 promille raakt rijbewijs kwijt nadat hij alcoholcontrole wil ontwijken, en wordt uur later opnieuw achter stuur betrapt Koen Baten

08 oktober 2019

John C. uit Oudegem lijkt na vier veroordelingen voor rijden onder invloed nog altijd hardleers te zijn. Vorig jaar reed hij opnieuw dronken met de wagen en werd betrapt toen hij een alcoholcontrole probeerde te vermijden. De agenten trokken zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen in. Maar dat hield hem duidelijk niet tegen, want een uur later werd C. opnieuw betrapt achter het stuur van zijn wagen.

John C. is wat men een hardleerse bestuurder kan noemen. De man werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld voor rijden onder invloed, maar daar hecht hij dus blijkbaar weinig belang aan. Vorig jaar kroop C. opnieuw dronken achter het stuur van zijn wagen. Toen hij tijdens zijn rit plots een alcoholcontrole zag, probeerde hij die te vermijden, door een oprit op te rijden. Hij probeerde de agenten wijs te maken dat hij daar iets moest gaan afgeven, maar viel al snel door de mand.

De man werd onmiddellijk aan een alcoholcontrole onderworpen en bleek 2,2 promille in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen, maar dit hield C. duidelijk niet tegen. Een uur later werd hij opnieuw achter het stuur van zijn wagen betrapt, en was hij uiteraard nog altijd onder invloed van alcohol. “De deur naar de gevangenis staat stilaan open, na al zijn voorgaande veroordelingen voor rijden onder invloed van alcohol”, aldus het Openbaar Ministerie.

De advocaat van de beklaagde probeerde de straf nog te beperken. “Hij was die dag zijn verjaardag gaan vieren, maar heeft spijt van wat er gebeurde. Hij heeft zijn les geleerd”, klonk het. Politierechter Peter D’Hondt besloot dat het genoeg was geweest en gaf de man een celstraf van zes maanden. Hij kreeg ook een geldboete opgelegd van 6.400 euro met een rijverbod van twee jaar. Bovendien moet hij ook alle examens opnieuw afleggen.

De rechtbank verklaarde ook zijn Citroën Berlingo verbeurd.