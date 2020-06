Man die moeder in het gezicht sloeg, met de dood tot gevolg, wordt geïnterneerd Koen Baten

13 juni 2020

17u27 0 Dendermonde Carl B. (49), de man die op 22 oktober van vorig jaar zijn zwaar zieke moeder in het gezicht sloeg, met de dood tot gevolg, wordt geïnterneerd. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde vrijdag beslist. Hierdoor zal hij niet naar de gevangenis moeten, maar krijgt hij hulp op maat.

De feiten vonden plaats op het Grootzand in Grembergen. Na de zoveelste ruzie met zijn moeder Greta D., gaf hij haar een slag in het gezicht waardoor ze meteen een grote blauwe plek kreeg. De vrouw sukkelde al erg met haar gezondheid waardoor de slag haar fataal werd. De zoon werd meteen aangehouden en bekende de feiten twee dagen later. Moeder en zoon maakten regelmatig ruzie over tal van feiten. De vrouw was ook levensmoe op dat moment.

Carl werd beticht van moord, maar dit werd herleid naar slagen met de dood tot gevolg. Omdat de zoon niet vol bij zijn verstand is zal hij geïnterneerd worden en moet hij niet naar de gevangenis. Hiermee is de zaak volledig afgesloten.