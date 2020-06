Mammoet weer te bewonderen: Vleeshuismuseum en stadhuis heropenen voor publiek Nele Dooms

25 juni 2020

17u10 0 Dendermonde Met een verdere versoepeling van de regels in het kader van de coronacrisis, stuurt ook het Dendermondse stadsbestuur haar dienstverlening verder bij. Zo zal er weer publiek welkom zijn in stadhuis en Vleeshuismuseum.

Het Vleeshuismuseum, aan de Grote Markt, opent vanaf 1 juli weer de deuren. Wie een bezoek wil brengen, moet wel vooraf een ticket reserveren. Dat kan digitaal via de stadswebsite. Bezoekers krijgen vervolgens een uur de tijd om het museum te bezoeken en alles te weten te komen over de oudste geschiedenis van Dendermonde. In het museum is, naast archeologische vondsten, oude documenten, een collectie hand- en vuurwapens, elementen uit vroegere Ros Beiaardommegangen, zelfs een echte mammoet te vinden. Per uur zijn zes bezoekers toegelaten.

Ook de eerste verdieping van het stadhuis, waar onder andere tal van prachtige schilderijen te zien zijn, opent opnieuw de deuren voor het publiek. Daar zijn ook weer rondleidingen in groep mogelijk. Het toeristische infokantoor en het bezoekerscentrum in de Lakenhalle waren al eerder toegankelijk. De Belforttoren blijft voorlopig nog gesloten.