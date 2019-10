Make a Wish maakt droom Eron waar nadat die nieuw hart kreeg: extra Lego en tentoonstelling van eigen werk Nele Dooms

06 oktober 2019

17u24 2 Dendermonde Grote verrassing voor Eron Tas (15) uit Dendermonde zondag. Make a Wish zorgde ervoor dat de jongen een bezoek kon brengen aan het Brick-event in Eeklo, waar Lego centraal staat. Eron, die recent een nieuw hart kreeg, is dan ook gepassioneerd Lego-fan. In de pop-up store van Bakermat aan de Vlasmarkt kreeg hij bovendien een tentoonstelling van eigen werk. “Ik ben dolgelukkig”, zegt hij.

Een zorgeloos leventje is het voor Eron nog niet geweest de voorbije jaren. De jongen werd geboren met een hartafwijking. Nochtans verliep alles prima tot hij 14 jaar was. “De dokters waren er gerust in, alles liep naar wens, er waren geen zorgen nodig”, vertelt hij. “Tot ik op een dag ‘s avonds in bed kroop en plots in een halfuur tijd mijn lichaam niet meer kon bewegen. Mijn ouders snelden met mij naar het ziekenhuis.”

Operatie geslaagd

Het werden spannende uren voor het gezin Tas. Mama Inge herinnert het zich nog als de dag van gisteren. “Eron bleek er heel slecht aan toe”, zegt ze. “Hij had vocht op de longen en uiteindelijk bleek de hele linkerkant van zijn hart niet meer te werken. De dokters zeiden dat het kantje-boordje was of Eron nog wel de komende 24 uur ging halen. Hij werd geopereerd en er werd een hartpomp geplaatst. Het waren lange uren van bang afwachten voor ons. Uiteindelijk bleek de operatie geslaagd.”

Eron kreeg de hartpomp in afwachting van een nieuw hart. Hij kwam bovenaan de donorlijst te staan en na drie maanden was een donorhart beschikbaar. Daar loopt de jongen nu mee rond. “Ik ben weer de oude”, zegt hij. “Ik stel het heel goed. Het voorbije jaar ben ik wel niet naar school kunnen gaan. Dat heb ik pas sinds september heropgestart, in het Oscar Romerocollege. Ik heb er veel vrienden. Het schooljaar voordien volgde ik les via Bednet. Om me bezig te houden in de vrije tijd was er gelukkig mijn passie: Lego.”

Lego-dag

Eron was amper acht toen hij zelf met de Lego-blokken aan de slag ging en zelf allerlei constructies ontwierp. Ondertussen staat het hele huis vol met Eron’s Lego-creaties. Dat het zijn droom is om ooit zelf een Lego-winkel te runnen, kwamen ze bij Make-a-Wish, die de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult, te weten. Het was aanleiding om een hele Lego-dag voor Eron op poten te zetten.

Zondagochtend werd Eron thuis opgepikt voor een bezoek aan Brick-Event, een grote beurs vol Lego in Eeklo. “Eron mocht er ook Lego kopen om zijn eigen verzameling uit te breiden”, zeggen Karin en Kristien van Make-A-Wish. “De jongen dacht dat daarmee de kous af was, maar we hadden nog een verrassing. In de pop-upruimte van Bakermat, aan de Vlasmarkt in hartje Dendermonde, zetten we een tentoonstelling op met ontwerpen van Eron. Hij mocht de zaak zelf openen door het lintje door te knippen.”

Cupcakes

Vrienden, familie en klasgenootjes woonden het bijzondere moment bij. Zelfs de cupcakes kregen Lego-blokjes om op te eten. Als klap op de vuurpijl kreeg Eron ook nog enkele extra Lego-dozen, waaronder het grote Zweinstein-kasteel van Harry Potter en een ruimteschip van Star Wars. Eron genoot zienderogen. “Ik ben hier echt gelukkig mee”, zegt hij.