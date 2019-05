Machine oververhit bij VPK, even ontploffingsgevaar, maar situatie na half uurtje onder controle Koen Baten

26 mei 2019

20u57 88 Dendermonde Bij VPK in Oudegem is zondagavond een machine oververhit geraakt aan de fabriek. Om welke machine het net gaat is niet duidelijk. De brandweer van Dendermonde werd onmiddellijk verwittigd en kwam snel ter plaatse om de machine af te koelen.

“Door de hoge warmte aan de machine was er ontploffingsgevaar aan de machine”, dat bevestigt burgemeester Piet Buyse (CD&V). De politie stelde even een perimeter in en liet de woningen uit voorzorg hun ramen en deuren gesloten houden. Een half uur na de feiten was de situatie opnieuw onder controle en was het gevaar geweken. De brandweer bleef wel nog een hele tijd ter plaatse om een grondige controle te doen en te zien dat de situatie volledig onder controle bleef.